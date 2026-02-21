Cagliari-Lazio, le formazioni ufficiali: la scelta su Zaccagni
Sarri sorprende a centrocampo e in attacco
Zaccagni - Fraioli
Tutto pronto per la sfida di questa sera tra Cagliari e Lazio le due squadre si apprestano ad affrontarsi per questa nuova giornata di serie A.
Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori:
CAGLIARI: (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena, Obert; Adopo, Mazzitelli, Sulemana; Palestra, Kilicsoy, S. Esposito. All.: Pisacane.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Nuno Tavares; Belahyane, Rovella, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni.