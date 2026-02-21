Cagliari-Lazio, le armi per battere gli avversari questa sera

Una stagione che rischia partita dopo partita di cadere nell'anonimato. Tra poco meno di 3 ore il fischio iniziale di Cagliari-Lazio. Una trasferta dura per Sarri ed i suoi che si trovano a dover combattere contro tanti fattori che inevitabilmente inquinano l'ambiente. Il primo è ovviamente la questione tecnica, la Lazio da un anno a questa parte si è fortemente indebolita. Prima con il mercato estivo bloccato e successivamente per quello riattivato a gennaio che però ha visto partenze illustri ed arrivi che generano oggettivamente perplessità. Il lato psicologico non è da sottovalutare, il clima è negativo, tifosi non sono più al fianco della squadra nelle partite casalinghe e la contestazione verso la presidenza è ormai un argomento all'ordine del giorno che rimbomba tra le mura di Formello senza escludere nessuno. Davanti a tutto ciò pensare al campo diventa dura ma Sarri ed i suoi sanno come farlo e su cosa puntare.

Le armi che potrebbero fare la differenza stasera

A volte questa squadra quest'anno ci ha abituato ad una eccessiva prevedibilità e ogni match si potrebbe incappare in questo fattore ma proviamo a rigirare la cosa analizzando quei fattori che potrebbero esser positivi all'attuale causa. La Lazio ha dimostrato che quando in campo c'è velocità di manovra i pericoli arrivano e questo domino può scattare se girano giocatori come Isaksen, Nuno Tavares, Dele-Bashiru e Noslin. Loro saprebbero offrire un cambio marcia importante nel corso della partita ma conosciamo allo stesso tempo quanto siano giocatori altalenanti e che si perdono nel giro di poco, nel corso della stessa partita.

Il fattore esperienza

Un dato importante è l'esperienza di certi uomini. Spesso nel calcio ha parlato questo quoziente, quando manca qualcosa a livello tecnico l'esperienza, in tutte le sue forme possibili, potrebbe essere un'arma in più non da poco. Proprio l'esperienza di alcuni uomini come Cataldi, Marusic, Romagnoli, Patric, potrebbero offrire all'intera squadra una mentalità battagliera e grintosa nonchè il saper gestire al meglio episodi e situazioni durante il match.

La probabile formazione di stasera

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. A disp.: Motta, Furlanetto, Provstgaard, Hysaj, Pellegrini, Rovella, Belahyane, Przyborek, Zaccagni, Cancellieri, Ratkov, Dia. All.: Sarri.