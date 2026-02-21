Cagliari-Lazio, Rovella: “Sono pronto a riprendere quello che ho lasciato”
Le parole del centrocampista biancoceleste nel pre partita
Nel pre partita di Cagliari - Lazio, Niccolò Rovella è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel.
Queste le sue parole:
Cosa chiediamo? I tre punti. È importante tornare a Roma con i tre punti. Ce lo siamo detti a inizio settimana dopo la sconfitta con l’Atalanta che ci è rimasta un po’ indigesta. Siamo venuti qui per tornare a Roma con i tre punti
Finalmente sto bene. Sono pronto a riprendere quello che ho lasciato. Sono carico e pronto ad aiutare la squadra in tutti i modi.
L’unica cosa che posiamo fare è cercare di riportare la gente dalla nostra parte. Ci manca tanto l’aiuto dei nostri tifosi, è fondamentale. Abbiamo visto anche l’anno scorso quando ci hanno dato una mano in Europa League. Sono fantastici e faremo di tutto per far sì che tornino a darci una mano.
Questo il suo intervento a DAZN:
Questa è la mia stagione più complicata da quanto sono in Serie A, si può dire che il mio campionato inizia oggi. Sono felice di essere tornato e di poter aiutare la mia squadra. Spirito? Mi trovo benissimo, tanti sono andati via e tanti sono arrivati, giocatori giovani con voglia di apprendere e migliorarsi. Giocare a Roma non è semplice, anche adattarsi all'ambiente, noi li aiuteremo per farli integrare nel migliore dei modi.
Queste le sue parole a Sky Sport:
Abbiamo la semifinale di Coppa Italia che è molto importante per noi, chiudere il campionato in modo migliore possibile. È la stagione più complicata da quando gioco in A, ora mi sento bene sto bene e spero adesso che inizi il mio campionato. Sono felice di poter tornare in campo.