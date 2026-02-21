Cagliari-Lazio, Rovella: “Sono pronto a riprendere quello che ho lasciato”

Nel pre partita di Cagliari - Lazio, Niccolò Rovella è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel.

Cosa chiediamo? I tre punti. È importante tornare a Roma con i tre punti. Ce lo siamo detti a inizio settimana dopo la sconfitta con l’Atalanta che ci è rimasta un po’ indigesta. Siamo venuti qui per tornare a Roma con i tre punti

Finalmente sto bene. Sono pronto a riprendere quello che ho lasciato. Sono carico e pronto ad aiutare la squadra in tutti i modi.

L’unica cosa che posiamo fare è cercare di riportare la gente dalla nostra parte. Ci manca tanto l’aiuto dei nostri tifosi, è fondamentale. Abbiamo visto anche l’anno scorso quando ci hanno dato una mano in Europa League. Sono fantastici e faremo di tutto per far sì che tornino a darci una mano.