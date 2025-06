Ultim'ora: novità sul limite dei contratti dei giocatori

Come riporta Calcio e Finanza, il decreto legge, approvato venerdì dal Consiglio dei Ministri, ha introdotto delle novità per il calcio e per altri sporti professionistici soprattutto riguardo il settore sportivo-professionistico.

Cambia la durata massima dei contratti dei calciatori

Tra le novità, vi è quella riguardante la durata massima dei contratti dei giocatori. Nell'ultima parte dell'articolo 11 del Decreto varato dal CdM, al punto 4), lettera b), si nota:

All’articolo 26, comma 2, primo periodo [del D. Lgs. n. 36/2021 ndr], la parola «cinque», è sostituita dalla seguente «otto».

Questo consentirà alle società professionistiche, di poter ingaggiare i propri atleti per un periodo massimo di otto anni (non più cinque).

In ambito UEFA

Il Decreto legge approvato venerdì, però, non cambia le regole sugli ammortamenti: le squadre continueranno a poter dividere il costo di acquisto di un calciatore in cinque quote annuali, da inserire nel bilancio.

Questa regola continua a valere anche nell'ambito delle normative UEFA, dopo che nel 2023 venne emanata la legge in merito.

Come riportato da Calcio e Finanza, ecco le dichiarazioni della UEFA: