Cancellieri tra Lazio e mercato: futuro ancora incerto

Il futuro di Matteo Cancellieri resta sospeso tra la permanenza alla Lazio e un nuovo trasferimento. Dopo una stagione discreta in prestito al Parma, l’esterno offensivo, cresciuto nell’Hellas Verona, è tornato al centro di riflessioni tecniche e di mercato. Con Pecchia aveva trovato spazio e fiducia, mentre l’arrivo di Chivu in panchina ha ridotto le sue opportunità. Nonostante questo, in venti apparizioni ha collezionato tre reti in Serie A, confermando il suo potenziale.

Fraioli



Lazio in attesa, ma la Serie A si muove

Il Parma, ora sotto la guida del nuovo tecnico Cuesta, non ha ancora deciso se esercitare il riscatto, ma la concorrenza non manca: Cagliari, Cremonese e Lecce hanno già chiesto informazioni sul mancino classe 2002. La Lazio, dal canto suo, osserva con attenzione.

Il ritorno sotto gli occhi di Sarri

Maurizio Sarri lo conosce bene e non esclude di testarlo di nuovo nel ritiro estivo di Formello, come già fatto l’anno scorso. Tutto lascia pensare che saranno le prossime settimane a delineare il suo futuro: tra un possibile ritorno alla base o una nuova avventura in Serie A.