Lazio-Juve, spareggio da dentro o fuori: Marusic uomo chiave

Verso uno scontro decisivo



Lazio e Juventus si preparano a un confronto cruciale per la qualificazione alla prossima Champions League. Il match si presenta come un vero e proprio spareggio che potrebbe estromettere una delle due formazioni dalla corsa al quarto posto. In vista dell’incontro, Baroni riflette attentamente sulle scelte da fare, con particolare attenzione alle condizioni fisiche dei suoi esterni difensivi.

Marusic, un jolly tattico



Un punto fermo per la Lazio sembra essere Adam Marusic, calciatore in grado di garantire affidabilità sia nel ruolo di terzino che in posizioni più avanzate. Come riporta il Corriere dello Sport, l’attuale tecnico bianconero Igor Tudor – che lo aveva allenato in passato – ne aveva già intuito le doti offensive, tanto da spostarlo a centrocampo. Tuttavia, già prima del suo approdo in Italia, Marusic veniva spesso schierato da ala, ruolo in cui ha firmato la sua miglior stagione realizzativa con sei reti.