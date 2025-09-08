Italia, vittoria da brividi contro Israele: il risultato

Una partita dalle mille emozioni

L’Italia di Gattuso conquista tre punti fondamentali al termine di una sfida incredibile contro Israele. Gli azzurri, trascinati dalla doppietta di Kean, hanno risposto due volte allo svantaggio, trovando poi il sorpasso con Politano e addirittura il doppio vantaggio grazie al subentrato Raspadori. Una gara che sembrava chiusa, ma che nel finale ha regalato colpi di scena inattesi.



Il gol decisivo di Tonali

Israele è infatti riuscito a rientrare in partita con due reti negli ultimi minuti, firmando un clamoroso pareggio. Quando tutto lasciava presagire a un 4-4 finale, è stato Sandro Tonali a mettere la firma sul definitivo 4-5 in pieno recupero. Una vittoria sofferta ma pesantissima, che tiene vive le speranze azzurre di inseguire il primo posto nel girone di qualificazione mondiale.