Notte dei leoni: tutte le informazioni sull'evento che unisce sport e solidarietà

È in arrivo un grande evento nel mondo del calcio, infatti, il giorno 27 maggio a Frosinone le Leggende di Roma, Lazio, Napoli e la Nazionale Attori scenderanno in campo per la Notte dei Leoni. Allo spettacolo, trasmesso in chiaro su Dazn a partire dalle 20:30, sarà presente anche la leggenda del tennis mondiale Venus Williams che, come riportato da Derbyderbyderby.it, parteciperà come ospite d'onore, testimoniando l'importanza della solidarietà e della promozione della donazione del midollo osseo. La testata giornalistica Derbyderbyderby.it ha diramato tutte le informazioni riguardo questo importante evento.

Notte dei Leoni: formazioni

ROMA: Marco AMELIA, Giorgio CANTARINI, Odoacre CHIERICO, Daniel CIOFANI, Matteo CIOFANI, Stefano DESIDERI, Alberto DI CHIARA, David DI MICHELE, Luca DI STEFANO, FERHAD, Domenico FORTUNATO, Miguel GOBBO DIAZ, Enrico LO VERSO, Pasquale LUISO, Vittorio MAGAZZÚ, Daniele PERRONE, Seydou SARR, Emanuele PROPIZIO, Fabrizio ROMONDINI, Antonio TEMPESTILLI, Max TONETTO, Marcello TROTTA, Daniele VERDE. Mister: Stefano COLANTUONO e Sebastiano NELA

LAZIO: BONANNI Massimo, CARRINO Samuele, CORRADI Bernardo, DI DOMENICO Antonio Alessio, FRARA Alessandro, GARIBALDI Giuseppe, GIANNICHEDDA Giuliano, GIORDANO, GORI Mirko, HERNANES, IANNUZZI Alessandro, MACHEDA Federico, NAPOLETANO Riccardo, PASOTTI Giorgio, PERUZZI Angelo, PIGLIACELLI Romano, ROCCHI Tommaso, STENDARDO Guglielmo, TAVANI Diego, TODARO Raimondo, ZAURI Luciano. Mister: Giancarlo ODDI e Gigi DE CANIO

NAPOLI LEGENDS: ALTOMARE Luca, CALAIÒ Emanuele, CANNAVARO Paolo, CAPUANO Luca, CARBONE, CARECA, CARNEVALE Andrea, COLONNESE Ciccio, D'AQUINO Antonio, DE SANCTIS Morgan, DI FUSCO Raffaele, DZEMAILI Blerim, FERRANTE Francesco, GIORDANO Bruno, HAMSIK Marek, INCOCCIATI Beppe, INLER Gokhan, MONTERVINO Francesco, MORA Nicola, QUAGLIARELLA Fabio, RENICA Alessandro, ROSIELLO Michele, SANTACROCE Fabiano, SCHWOCH Stefan, SILVESTRO Gennaro, VARONE Luca, ZOLA Gianfranco. Mister: Marco BARCHIESI e PICARDI



Notte dei Leoni: patrocinanti dell'iniziativa

Senato della Repubblica, Regione Lazio, Provincia Frosinone, Comune Frosinone, F.i.g.c., Coni, Lnpb, Lnd, Aia.

Nella pagina successiva gli ospiti di Notte dei Leoni e la modalità di partecipazione