Lazio-Lecce, Mattei: “Se l’Empoli vince, il Lecce deve trionfare contro la Lazio”

Il 25 maggio è in programma l'ultima partita per i biancocelesti, sarà un incontro difficile e nel quale le aquile dovranno giocarsi l’all-in, infatti, l'avversario sarà il Lecce, club che sta lottando per la salvezza e combatterà fino al 90° per non retrocedere. Un pareggio permetterebbe al club di Baroni di qualificarsi matematicamente in Conference, infatti, la Fiorentina si trova sotto di 3 punti, tuttavia, in caso di sconfitta delle aquile e di trionfo dei viola ad Udine, sarebbe la squadra di Palladino ad occupare l'ultimo posto in Coppa. C'è la possibilità anche di uno scenario migliore per la Lazio, infatti, in caso di vittoria contro il Lecce e sconfitta della Juventus e della Roma, rispettivamente contro il Venezia e il Torino, sarebbero i biancocelesti ad entrare in Champions, mentre in caso di pareggio dei giallorossi, le aquile avrebbero accesso in Europa League. In merito all'incontro tra la Lazio e il Lecce è intervenuto Stefano Mattei a Radiosei.

Stefano Mattei a Radiosei

Sui tre calciatori del Tottenham provenienti dall'Atalanta

Le squadre si progettano con un’idea ben precisa, portando avanti una programmazione vera. Nel Tottenham di ieri che ha vinto l’Europa League c’erano tre giocatori arrivati a peso d’oro dall’Atalanta. Chi come Diallo è stato cresciuto, chi come Højlund preso a buone cifre dall’estero, chi come Romero è stato pescato in Italia. Tutti giocatori rivenduti a cifre incredibili, questo è il biglietto da visita di una grande programmazione.

Sulla motivazione del Lecce nel match contro la Lazio

Con la possibile vittoria dell’Empoli contro un Verona quasi salvo, domenica il Lecce all’Olimpico è chiamato a vincere contro la Lazio. Le motivazioni dei pugliesi saranno molto importanti, sa che con il pareggio molto probabilmente lo condannerebbe in serie B.

Sulla differenza tra Champions, Europa e Conference League