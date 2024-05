Inter-Lazio, un tifoso speciale in trasferta - FOTO

Alle ore 18:00 Inter e Lazio scenderanno in campo per la penultima giornata di Campionato Serie A Tim 23/24. Gara difficilissima ma fondamentale per i biancocelesti, considerata da molti la cartina tornasole dei primi mesi della gestione Tudor. Per i nerazzurri il clima sarà di festa nel giorno in cui alzano lo scudetto al cielo, ma che vorranno comunque onorare l'impegno tanto che Inzaghi schiererà la formazione titolare.

Radu verso Milano per seguire la Lazio in trasferta

Oltre al solito esodo biancoceleste a Milano, quasi 2000 tifosi, tra questi ci sarà anche un ospite speciale divenuto un tifoso che non perde mai occasione di seguire la Lazio in casa ed in trasferta. Come documentato dalla foto messa sul proprio profilo Instagram, Stefan Radu è in viaggio con altri supporters verso Milano per popolare il settore ospiti e sostenere la Lazio in questo probante incontro.

La storia Instagram di Radu

Nella foto si vede Stefan Radu a bordo di un auto con tanto di sciarpa e commento: “Verso Milano, Dajeeee Lazio”.