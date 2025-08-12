Donnarumma rompe il silenzio: "Qualcuno ha deciso che non potrò più far parte di questo gruppo"

Sono giorni intensi in casa PSG: con l'arrivo di Chevalier, Donnarumma è stato completamente allontanato dal suo ruolo, fino al raggiungimento delle decisione finale del mister della squadra francese, Luis Enrique, il quale ha deciso di spiegare il perché di questa scelta azzardata. Per l'allenatore spagnolo, come spiegato in un'intervista ai microfoni di Sky Sport, la decisione deriva al 100% da questioni tecniche scelte proprio da lui.

Dopo la decisione definitiva, anche Donnarumma ha deciso di dire la sua tramite un post sui propri profili social.

Speciali tifosi del Paris, dal primo giorno che sono arrivato, ho dato tutto me stesso, dentro e fuori dal campo, per guadagnarmi il posto e difendere con orgoglio la porta del Paris Saint-Germain.

Purtroppo, qualcuno ha deciso che non potrò più far parte di questo gruppo e contribuire al successi della squadra. È una decisione che mi lascia deluso e amareggiato.

Spero di avere ancora l'opportunità di guardare negli occhi i tifosi del Parc des Princes e salutarvi come meritate. Se ciò non dovesse accadere, voglio che sappiate che il vostro sostegno e il vostro affetto hanno significato il mondo per me e non 11 dimenticherò mai. Porterò sempre nel cuore il ricordo delle emozioni vissute, delle notti magiche e di voi, che mi avete fatto sentire a casa.

Ai miei compagni - la mia seconda famiglia - grazie per ogni battaglia, ogni sorriso e ogni momento condiviso. Sarete sempre miei fratelli.

Giocare per questo club e vivere questa città è stato per me un onore immenso.

Grazie, Parigi. ❤💙