Pellegrini saluta Alex Sandro: "Ti meriti il meglio" - FOTO

Quella di ieri contro il Monza è stata l'ultima partita di Alex Sandro da giocatore della Juventus. Il difensore brasiliano dopo 9 anni saluta i colori bianconeri davanti al suo pubblico. Visibilmente commosso ai microfoni di Dazn aveva affermato:

"Sono stati giorni emozionanti per me, non avevo mai pianto tanto in una settimana. Tutto questo viaggio è stato bellissimo per me. Ringrazio i tifosi, la città, questo Paese meraviglioso che è l'Italia. Tutti i compagni, da quelli del primo anno a quelli di adesso. Sono contento per la storia bellissima che abbiamo scritto insieme. Porto nel cuore più le persone dei trofei: dai magazzinieri alla dirigenza. L'amore, il rispetto... Quando si dice che la Juve è una famiglia, è questo che si intende. Ho provato a dare tutto. Io ringrazio tutti per avermi accolto nelle loro case, nelle loro famiglie, nella loro vita. Il mio cuore sarà sempre qua e avrà uno spazio riservato per tutto il popolo bianconero."