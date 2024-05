PRIMAVERA | Tutte le info sui biglietti per il derby

Pareggiando contro il Milan e avvalendosi del miglior piazzamento in classifica, ieri la Lazio ha ottenuto la qualificazione alle Semifinali di Playoff Scudetto valevoli per il Campionato Primavera 1. La gioia per i ragazzi di mister Sanderra era tanto, considerando il loro status da neopromossa, ma ora serve accantonare tutta l'euforia e trasformarla in energia positiva in vista del derby di martedì che varrà l'accesso alla Finale.

La S.S. Lazio comunica che sono in vendita i biglietti per la gara di Primavera 1 TIM Roma-Lazio, in programma martedì 28 maggio alle ore 20:30 presso lo Stadio Curva Fiesole - Viola Park di Bagno a Ripoli (FI). Sarà possibile acquistare i biglietti:

ON-LINE tramite il circuito Vivaticket Prezzi: 15 € intero 5 € under 14 Si ricorda che ai tifosi biancocelesti è stata concessa la Tribuna Cattolica.

La Lazio in Semifinale Playoff

