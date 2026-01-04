Lazio-Napoli, Lazzari: “Arbitraggi? Non vorrei entrare nel merito ma…”

Pesante sconfitta della Lazio nella prima gara dell’anno, il Napoli rifila due gol nel primo tempo e legittima il risultato con una grande prestazione. Ai microfoni di LSC, Manuel Lazzari ha parlato così della partita di oggi.

Sapevamo che dovevamo iniziare nel migliore dei modi ma purtroppo abbiamo trovato di fronte insieme all’Inter la squadra più forte del campionato, peccato per essere andati sotto di due gol. Poi non siamo riusciti a creare e impensierire il portiere loro, il risultato è giusto. Da inizio stagione siamo ko con gli infortunati, ora iniziano le squalifiche, è da inizio anno che conviviamo con questo.

Hanno sortito effetto la partenza di Castellanos e le voci su Guendouzi? Con la partenza del Taty, le voci di mercato, gli infortuni, le squalifiche. È da inizio stagione che conviviamo con delle grandi assenze. Finora siamo stati bravi a rimanere compatti, però purtroppo questo problema a lungo andare può incidente molto. Adesso l'importante è non perdere la bussola, rimanere concentrati, ripartire già da mercoledì sapendo che mancheranno tanti giocatori però in qualche modo dovremo affrontare questa partita. Le polemiche dei giorni scorsi hanno impattato sul vostro approccio all'arbitraggio? Secondo me no. Dico che purtroppo, negli ultimi mesi, quello che sta accadendo è sotto gli occhi di tutti. Dispiace, non penso alla malafede contro la Lazio, però qualsiasi episodio è andato contro di noi ultimamente. Non voglio dilungarmi su questo fatto perché non spetta a me dirlo, però non penso che Massa fosse già partito prevenuto su questa partita. Il Napoli è una squadra di grande qualità, con gamba. Hanno giocatori che riempiono l'area di rigore con grande fisicità. Noi dovevamo essere molto più intensi per provare a ostacolarli. Non ci siamo riusciti, però va dato merito anche al Napoli che ha fatto una grande partita.