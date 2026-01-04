Lazio-Napoli, Rrahmani: "È la quarta partita di fila che vinciamo 2-0."
Amir Rrahmani ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della gara Lazio-Napoli
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
Le dichiarazioni di Rrahmani a Dazn
Abbiamo preparato questi calci da fermo. Non segnavo da un anno e sono molto contento. Dobbiamo continuare a crederci perché abbiamo la struttura. Segnare mi è mancato molto, ma è sempre meglio quando segni e vinci.
È la quarta partita di fila che vinciamo 2-0. Fa vedere che siamo solidi abbiamo continuità. Speriamo di continuare così.