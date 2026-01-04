Lazio-Napoli, Rrahmani: "È la quarta partita di fila che vinciamo 2-0."

Amir Rrahmani ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della gara Lazio-Napoli

Abbiamo preparato questi calci da fermo. Non segnavo da un anno e sono molto contento. Dobbiamo continuare a crederci perché abbiamo la struttura. Segnare mi è mancato molto, ma è sempre meglio quando segni e vinci.