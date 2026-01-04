Lazio-Napoli, Zaccagni in conferenza: "Spinta plateale sul secondo gol. Sul contatto con McTominay..."

Una sfida nervosa soprattutto negli ultimi minuti di gioco, che ha visto ben due espulsioni per la Lazio: il doppio giallo di Noslin e il rosso diretto per Marusic. Due squalifiche pesantissime per la Lazio, che per la prossima sfida di campionato contro la Fiorentina, dovrà non solo fare a meno dei due innesti, ma non avrà a disposizione alcun centravanti.

Al termine della sfida casalinga contro il Napoli di Antonio Conte, è intervenuto dalla Sala Stampa dell'Olimpico di Roma il capitano Zaccagni.

Zaccagni in conferenza stampa

Espulsioni? Mi ero promesso di non parlare di arbitri perché è inutile parlarne. È difficile in campo gestire queste cose, quindi preferisco non parlarne. Contatto con McTominay? Ho una striscia di sangue dalla tibia alla caviglia, il contatto c'è. Cosa devo fare per far ammonire un avversario? Spiegazioni non me le do. Chiediamo spiegazioni in campo ma spesso non abbiamo delucidazioni. C'è una spinta plateale prima del secondo gol. Non capisco come vengano applicato alcune regole.

Continua