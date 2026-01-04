Lazio-Napoli, Zaccagni in conferenza: "Spinta plateale sul secondo gol. Sul contatto con McTominay..."
L'intervento in conferenza stampa del biancoceleste nel post gara di Lazio-Napoli
Una sfida nervosa soprattutto negli ultimi minuti di gioco, che ha visto ben due espulsioni per la Lazio: il doppio giallo di Noslin e il rosso diretto per Marusic. Due squalifiche pesantissime per la Lazio, che per la prossima sfida di campionato contro la Fiorentina, dovrà non solo fare a meno dei due innesti, ma non avrà a disposizione alcun centravanti.
Al termine della sfida casalinga contro il Napoli di Antonio Conte, è intervenuto dalla Sala Stampa dell'Olimpico di Roma il capitano Zaccagni.
Zaccagni in conferenza stampa
Espulsioni? Mi ero promesso di non parlare di arbitri perché è inutile parlarne. È difficile in campo gestire queste cose, quindi preferisco non parlarne.
Contatto con McTominay? Ho una striscia di sangue dalla tibia alla caviglia, il contatto c'è. Cosa devo fare per far ammonire un avversario?
Spiegazioni non me le do. Chiediamo spiegazioni in campo ma spesso non abbiamo delucidazioni. C'è una spinta plateale prima del secondo gol. Non capisco come vengano applicato alcune regole.
Il problema principale è stato il baricentro: non siamo riusciti nel primo tempo a trovare le giuste distanze per la pressione. Corri indietro e cerchi di evitare pericoli, il baricentro si abbassa inevitabilmente.
La nostra classifica è anonima e non vogliamo restarci: da domani cercheremo di lavorare per la partita di mercoledì.
Bravo il Napoli a innescare i loro trequartisti, noi non riuscivamo. Sono stati aiutati dalle nostre mancate pressioni.