Esoneri entro dicembre, ultimi 5 anni Serie A: nel 77% dei casi migliora la media punti a partita. Per i bookies anche Sarri tra i tecnici a rischio

La Serie A è appena cominciata, ma c’è già chi rischia il posto in panchina a causa di un inizio di campionato non proprio esaltante. E c’è un dato interessante proprio sugli allenatori esonerati entro il mese di dicembre. Negli ultimi cinque campionati di Serie A, infatti, i cambi in panchina prima della fine dell’anno sono diventati una costante: ben 22 allenatori sono stati esonerati entro il mese di dicembre, con una media di circa 4,4 esoneri a stagione. I dati raccontano, poi, una tendenza chiara: in 17 casi su 22 (circa il 77%), il cambio in panchina ha portato a un miglioramento della media punti a partita, mentre solo in 5 casi (23%) l’effetto è stato negativo. Questo conferma che, almeno nel breve periodo, la ventata d’aria nuova in panchina può risultare efficace.

La quota sull'esonero di Sarri

Anche i bookmakers stanno monitorando da vicino la situazione e hanno già aggiornato le quote esoneri Serie A entro dicembre di Superscommesse.it. Le lavagne vedono ai primi posti Ivan Juric, che ha preso in mano la pesante eredità di Gasperini all’Atalanta senza, al momento, portare a casa i risultati sperati, e Di Francesco, che ha registrato due sconfitte e un pareggio nelle prime tre partite. I bookies nutrono dubbi anche sulla resa dell’esordiente Fabio Pisacane, nonostante il suo Cagliari abbia vinto all’esordio contro il Parma, pareggiato contro la Fiorentina e perso solo di misura contro i campioni d’Italia in carica. Il giovanissimo Carlos Cuesta del Parma, quotato in media a 3.00, ha registrato due sconfitte e un pari nelle prime tre partite della stagione, ma anche Gilardino e Grosso, alla guida rispettivamente di Pisa e Sassuolo, rischiano di non arrivare a Natale. Tra le big, attenzione al possibile esonero di Cristian Chivu, che ha incassato due k.o. in tre turni di campionato con l’Inter e che è già sotto esame: la sua quota si aggira a circa 4.50. Nella lista anche Maurizio Sarri: pesano le sconfitte contro Sassuolo e Como sulla sua Lazio, che deve ritrovare subito compattezza e determinazione per lottare per le zone alte della classifica.



Di seguito la comparazione quote dei tecnici di Serie A che rischiano l’esonero entro dicembre: