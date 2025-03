Cagliari-Genoa 1-1, Cornet risponde alla rete di Viola

Si apre in Sardegna la 28sima giornata del campionato di Serie A. La partita è quella tra Cagliari e Genoa, match delle 20.45. I sardi sono chiamati a fare punti per tenere lontana la zona retrocessione mentre dall'altra parte i liguri scendono in campo con la mente libera per trovarsi in una zona di classifica tranquilla e senza pressioni.

Il risultato finale è di 1-1, partita estremamente equilibrata. Il Cagliari domina il primo tempo e lo chiude in vantaggio di una rete grazie alla giocata di Viola. Nel secondo tempo il copione si inverte. Il Genoa affronta la partita con un altro spirito e gioca meglio rispetto ai sardi raggiungendo, meritatamente, il pareggio con un gol di Cornet.

L'andamento del match

Prima battute di gara e il Cagliari mette subito in chiaro come è intenzionato ad affrontare il match. Partenza sprint per i sardi che riescono a sbloccare la partita dopo 10 minuti grazie al gol di Piccoli, annullato però quasi immediatamente a causa di un fuorigioco. Passano solo 6 minuti e Coman colpisce il palo che gli nega la gioia del gol. La squadra di casa continua il suo dominio ed arriva il gol del vantaggio grazie a Viola che al 18simo minuto piazza con precisione un tiro imprendibile per il portiere. Il primo tempo scorre via così con i sardi che possono uscire soddisfatti dal terreno di gioco per l'intervallo.

Il secondo tempo vede in campo un altro Genoa, passano appena 2 minuti e arriva il gol dell'1-1. La giocata la fa Ekuban che libera Cornet che deve solo appoggiarla a porta completamente vuota. I liguri stanno facendo quello che ha fatto il Cagliari nel primo tempo, ovvero dominare e assediare l'avversario. Al minuto 59 De Winter è protagonista di una delle sue giocate aeree, gran colpo di testa infatti che sfiora il gol uscendo di poco. La partita segna un totale equilibro con le due squadre che si sono aggiudicate un tempo ciascuno. Risultato finale 1-1

La classifica delle due squadre

Il Cagliari è a +4 dalla zona retrocessione, oggi un punto conquistato ma sicuramente le aspettative prima del match erano altre. I punti in classifica sono 26 e la posizione è la 25sima.

Dall'altra il Genoa ha collezionato 32 punti con il punto conquistato oggi. I liguri possono ritenersi soddisfatti poichè hanno recuperato una partita in cui erano sotto di un gol e visto il primo tempo il punteggio poteva esser anche più ampio in termini di gol da recuperare.