Cafferata per la Lazio: "Non sottovalutiamo il Napoli"

Domani un match importantissimo per la Lazio Women che sfiderà il Napoli. A parlare ai microfoni ufficiali della società è la calciatrice Federica Cafferata. Le sue parole contengono umiltà, concentrazione e voglia di vincere. Alle biancocelesti servono ancora quattro punti per garantirsi una salvezza aritmetica che possa scongiurare qualsiasi imprevisto.

Dobbiamo sfruttare il grande entusiasmo che viviamo nello spogliatoio, siamo positive e c’è tanta umiltà tra di noi. L’obiettivo più importante è arrivare come prime nel nostro girone dei playout. È uno stimolo avere compagne di alto livello, come fossimo un piccolo team all’interno della squadra. Spesso anche a fine allenamento lavoriamo insieme. o mi sto trovando bene, come ho detto sono molto felice di trovarmi con un allenatore come lui. Mi sta dando qualcosa di importante, sono felice.