Lazio, Baroni: imbattuto nelle prime 10 partite casalinghe

Marco Baroni, alla guida della Lazio, ha raggiunto un traguardo significativo nel suo percorso con la squadra biancoceleste. A partire dalla stagione 1929/1930, l’allenatore è diventato il quarto tecnico nella storia della Lazio a rimanere imbattuto nelle prime 10 partite casalinghe ufficiali, considerando tutte le competizioni. Un risultato che lo inserisce in un esclusivo elenco, preceduto solo da alcuni nomi leggendari della storia del club: József Viola, Tommaso Maestrelli e Ilario Castagner.

La compagnia dei grandi

Lazio è un club con una lunga e ricca storia, e far parte di una lista così prestigiosa è senza dubbio un onore per Baroni. Prima di lui, tecnici che hanno segnato pagine memorabili della storia biancoceleste come József Viola, che guidò la squadra negli anni ’30, Tommaso Maestrelli, leggendario allenatore che portò la Lazio al titolo di campione d’Italia nel 1974, e Ilario Castagner, che visse momenti di gloria nei primi anni ’80, hanno ottenuto questo stesso straordinario risultato. La sua impresa è quindi un segno tangibile del buon lavoro svolto finora, soprattutto considerando la pressione che comporta la gestione di una squadra dal blasone come la Lazio, con le aspettative di vittorie e successi sempre alte. Le sue 10 partite casalinghe imbattute sono un segno di solidità e coesione che la squadra sta dimostrando sotto la sua guida.

I numeri e il futuro di Baroni

Con un inizio del genere, la Lazio sembra aver trovato una stabilità importante, sia in termini di gioco che di risultati e Baroni sta riuscendo a valorizzare il potenziale della squadra. L’imbattibilità casalinga è una statistica che non va sottovalutata. Ora per Baroni si apre una nuova sfida: confermare questi numeri e dare alla Lazio la continuità che le permette di tornare a lottare per obiettivi di vertice. La strada è lunga, ma l’inizio è senza dubbio promettente. L’allenatore biancoceleste, consapevole della grande responsabilità, continuerà a lavorare per mantenere alta la competitività della squadra, cercando di riportare il club ai vertici del calcio italiano ed europeo. Con questo risultato storico, Marco Baroni si è guadagnato un posto speciale nella storia della Lazio, ma ora l’attenzione è rivolta alla stagione che si sviluppa: il futuro, infatti, è tutto da scrivere.