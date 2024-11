La Lazio di Baroni torna a pareggiare in Europa League dopo oltre un anno

La Lazio di Marco Baroni ha chiuso il suo incontro contro il Ludogorets in Europa League con un deludente pareggio 0-0. Si tratta del primo pareggio in competizioni europee per i biancocelesti dopo oltre un anno, interrompendo una lunga serie di successi che risaliva al 13 ottobre 2022, quando la squadra capitolina aveva pareggiato 2-2 contro lo Sturm Graz all’Olimpico, nella fase a gironi della scorsa edizione dell’Europa League.

Un punto che pesa

Il pareggio con il Ludogorets ha lasciato l’amaro in bocca, soprattutto per come si è sviluppata la partita. La Lazio ha avuto diverse occasioni per trovare la rete e nonostante il pareggio, continua però a dimostrare di essere una delle formazioni più solide in Europa League.

Lazio, la corsa continua

Nonostante il pareggio, la Lazio rimane in corsa. Con il passare delle settimane e il ritorno ai match di campionato, la Lazio di Marco Baroni avrà l’opportunità di rifarsi e di consolidare la sua posizione in Europa League, puntando a tornare alla vittoria per mantenere vivo il sogno europeo. La strada è ancora lunga, ma la stagione della Lazio è ancora tutta da scrivere.