Un ex allenatore della Lazio ospite a "Calciomercato - L'Originale"

Il calciomercato avrà la scena per i prossimi mesi con la finestra che si aprirà ufficialmente per la Serie A il 1° luglio e si concluderà dopo 2 mesi il 1° settembre alle ore 20:00. Tante le voci che già circolano ma bisognerà attendere dunque luglio per i comunicati ufficiali.

Edy Reja ospite a Calciomercato - L'Originale

Reja - Via onefootball (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

Nel corso delle tante trasmissioni che si occupano della sessione di trasferimenti questa sera su Sky nel corso di “Calciomercato - L'Originale”, in diretta da Gorizia, l'ospite speciale sarà l'ex allenatore biancoceleste Edoardo Reja. Ad annunciarlo Gianluca Di Marzio sul proprio profilo Instagram. Reja, nato proprio a Gorizia, è reduce dall'ultima esperienza in panchina nel 2023 con il Nova Gorica, ha guidato la Lazio in due occasioni: prima dal 2010 al 2012 e poi è entrato in corsa subentrando a Petkovic nel 2014.

Il post su Instagram