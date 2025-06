Abbate: "Frattesi sogno proibito di Sarri. Sul rinnovo di Vecino abbiamo scoperto che…"

Ieri a margine del Clinic tenuto da Maurizio Sarri, il nuovo allenatore della Lazio ha parlato in zona mista davanti ai cronisti presenti. Il Comandante ha analizzato brevemente la rosa della Lazio tornando poi sulle motivazioni del suo ritorno nella Capitale, gli obiettivi futuri del club ed il calciomercato.

Questa mattina è iniziata a circolare la notizia di un possibile scambio Frattesi-Rovella tra Lazio e Inter. Alberto Abbate, giornalista de Il Messaggero, è intervenuto a Radio Laziale per chiarire questo rumor di mercato.

Frattesi è il sogno proibito di Sarri per capacità di inserimento, di far gol e per età. Le difficoltà sono legate alla resistenza della Lazio di cedere Rovella sotto la clausola di 50 milioni, quindi vorrebbero un ulteriore conguaglio che l’inter non vorrebbe dare, poi c’è il problema ingaggio. Sarri ci aveva parlato dopo l’addio di Milinkovic. La Lazio oggi ha difficoltà per l’Indice di Liquidità e non riesce a prendere Fazzini, figuriamoci Frattesi, a meno che non si approfitta dell’uscita dei big. Sarri sarebbe favorevole.