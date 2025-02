Inter-Lazio, Nuno Tavares si carica per la Coppa Italia

Il numero 30 della Lazio si è rivelato un grande colpo di calciomercato per la coppia Fabiani-Lotito, importantissimi i suoi numeri, sopratutto in chiave assist. Nel match di coppa Italia che si giocherà tra poche ore allo stadio San Siro di Milano tra Inter e Lazio, Nuno Tavares dovrebbe partire dalla panchina, l'allenatore Marco Baroni, infatti, spesso si è trovato a preservare l'atleta portoghese considerando anche i ripetuti problemi muscolari che ha avuto e una condizione fisica che a volte lo vede affaticato, anche per le sue prestazioni che richiedono un importante dispendio di energie.

La stories Instagram di Nuno Tavares

Nonostante non dovrebbe partite negli undici dal primo minuto, il giocatore portoghese è carico e concentrato per il big match di coppa Italia. In palio c'è l'accesso alla semifinale, partita secca nella cornice di San Siro e Nuno Tavares che potrebbe esser lanciato durante la gara con valore aggiunto con la sua prestanza fisica e la sua velocità.

https://www.instagram.com/stories/nuno_tavares71/3575302489337545552/

Chance per Luca Pellegrini

Ultime ore che hanno riservato una sorpresa in casa Lazio. La notizia che è arrivata in modo alquanto improvviso riguarda Luca Pellegrini, il terzino sinistro è stato escluso nella doppia lista di calciatori che riguardano campionato ed Europa League, l'unica chance che aveva di tornare sul campo era una partecipazione in Coppa Italia e sembra proprio aver sfruttato questa ultima via. Nonostante l'amarezza e la delusione per l'esclusione, riportata anche dal suo agente Enzo Raiola, Pellegrini ha continuato a sudare per la maglia e dare tutto negli allenamenti e questo lo premiato. Mister Baroni infatti sembra aver messo da parte quelle situazioni che avevano escluso il giocatore dalla rosa permettendogli di partecipare all'importante quarto di finale di domani sera.