Roma-Monza 4-0, i giallorossi vincono con il minimo sforzo

Si chiude la 26sima giornata del campionato di Serie A con il Monday night tra Roma e Monza. Analizzando il periodo delle rispettive squadre era facilmente prevedibile che sarebbe stata una sfida dal risultato quasi scontato. Nessuna sorpresa infatti, risultato più o meno ovvio con i giallorossi che nonostante tanto turnover dominano e portano a casa la vittoria con pochi sforzi.

L'andamento del match

Pochi istanti dal fischio iniziale e la partita prende subito una certa piega. I giallorossi allenati da Ranieri dominano il Monza di Alessandro Nesta. La Roma spinge e si rende pericolosa fin da subito, i brianzoli alle corde non riescono minimamente a sostenere la spinta romanista, inoltre non mettono in campo la famosa grinta che dovrebbe avere, come priorità, una squadra che lotta per non retrocedere o per salvare il salvabile di una stagione completamente fallimentare. Arrivano due gol per tempo per i giallorossi che vincono 4-0. Nei primi 45 minuti a segnare sono Saelemaekers e un ritrovato Shomurodov. Nella ripresa ad esser protagonisti delle reti sono Angelino e Cristante.

Rispettive classifiche

In casa Roma arrivano altri 3 punti, terza vittoria consecutiva per i giallorossi che però non si muovono dal nono posto in classifica. I punti invece sono 40.

Dall'altra parte il Monza conta i giorni che la superano matematicamente da una retrocessione ufficiale. Ormai l'ultima posizione è una costante ed i punti sono solo 14.