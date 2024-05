SERIE A | Monza-Lazio, le formazioni ufficiali del match

Torna in campo la Lazio. Dopo lo 0-0 tra Torino e Bologna, con cui si è aperta ieri la 35° giornata di Serie A, i biancocelesti scendono in campo quest'oggi. Alle ore 18:00, la squadra di Igor Tudor, reduce da tre vittorie consecutive, affronta il Monza, alla ricerca di punti importanti in ottica Europa. La squadra di Palladino invece, arriva dal pareggio per 1-1 in casa del Lecce nello scorso turno.

Fraioli

Monza-Lazio, le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori

MONZA

A disposizione: Sorrentino, Gori, Donati, Caldirola, Akpa-Akpro, Colombo, Caprari, Pedro Pereira, D`Ambrosio, Mota, Ferraris.

Allenatore: Raffaele Palladino.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Hysaj; Marusic, Guendouzi, Kamada, Zaccagni; Felipe Anderson, Luis Alberto; Immobile.

A disposizione: Sepe, Provedel, Pellegrini, Vecino, Pedro, Casale, Isaksen, Castellanos, Gonzalez, Lazzari, Cataldi, Rovella.

Allenatore: Igor Tudor.

Monza e Lazio, secondo incontro della stagione: il precedente

Quella di quest'oggi sarà la seconda gara che vedrà affrontarsi Monza e Lazio in questa stagione. La prima, ovvero il match d'andata del campionato di Serie A, si è concluso senza vincitori. Allo Stadio Olimpico di Roma, nel quinto torno, il match si è chiuso sul risultato di 1-1, con il Gagliardini che ha risposto al vantaggio biancoceleste firmato Ciro Immobile.