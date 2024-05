Monza-Lazio, Hysaj: "Partita importante, bisogna stare sempre sul pezzo. Sull'Europa..."

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Monza-Lazio, gara valida per il 35esimo turno di Serie A. Il match dell'U-Power Stadium di Monza è in programma alle ore 18:00. Le due squadre sono distanti in classifica undici punti, con i biancocelesti al settimo posto in lotta per un piazzamento europeo con 55 punti, mentre la squadra di Palladino si trova all'undicesimo posto a quota 44 punti.

Nel pre partita di Monza-Lazio, il difensore biancoceleste Elseid Hysaj, è intervenuto per presentare la sfida di quest'oggi, penultima trasferta stagionale della squadra di Igor Tudor.

Monza-Lazio, le dichiarazioni pre partita di Hysaj a Lazio Style Channel

"Partita importante, come lo saranno tutte queste quattro che sono rimaste. Bisogna stare sempre sul pezzo e concentrati, si sa che il Monza ha qualità in avanti e riescono ad essere pericolosi. Noi dobbiamo essere concentrati a non regalare niente a loro e pensare a far bene in avanti. Europa? Siccome abbiamo la possibilità di provarci ed arrivarci, noi tutti come calciatori, tutti insieme, vogliamo cercare di realizzare questo sogno. All'inizio siamo partiti un po' male, visto che però possiamo arrivarci, è nelle mani nostre, dobbiamo dare il massimo per raggiungerla. Tudor? E' da poco tempo che è arrivato, ci vuole tempo per cambiare la mentalità della squadra che aveva prima, però stiamo vedendo anche noi da dentro che ci sta riuscendo piano piano, facendo vedere le sue idee. Noi stiamo cercando di dare il massimo e farlo vedere anche in campo".

Monza-Lazio, le dichiarazioni pre partita di Hysaj a Dazn