Vice Isaksen: Cancellieri o Noslin? Ecco la preferenza di Sarri

La batteria di esterni offensivi della Lazio

La fascia destra è un tema importante in casa Lazio: ai nastri di partenza il titolare è Isaksen, dietro a lui ci sono Noslin e Cancellieri. Sotto la guida tecnica di Maurizio Sarri, Isaksen è chiamato a fare il salto definitivo dopo una stagione di alti e bassi.

Isaksen, Sarri - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Cancellieri o Noslin come vice Isaksen? La preferenza di Sarri

Come riportato da Il Messaggero, il tecnico toscano vorrebbe trattenere Cancellieri e mandare a giocare in prestito Noslin. Dopo le passate esperienze con Empoli e Parma, l’esterno italiano classe 2002 vuole misurarsi con la Lazio. Proprio per Cancellieri è stata rifiutata un’offerta di 8 milioni dall’Olympiacos.