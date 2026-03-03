Lazio, tutto sulla Coppa Italia: Sarri cerca il pass per l’Europa, ma le quote premiano l’Atalanta

Unica squadra italiana ancora in corsa su tre fronti, l'Atalanta fa visita alla Lazio nella semifinale di andata di Coppa Italia, trofeo diventato il principale obiettivo per i biancocelesti oltre che la porta per l'Europa nella prossima stagione.

All'Olimpico i bookie danno fiducia ai nerazzurri, reduci da una sconfitta in superiorità numerica contro il Sassuolo: come riporta Agipronews, il "2" si gioca infatti a 2,20 su Better, mentre pareggio e successo della squadra di Sarri sono in lavagna - nell'ordine - a 3,35 e 3,30. Gli ultimi quattro scontri diretti sono tutti terminati con meno di tre reti complessive, come le ultime quattro sfide giocate dalla Lazio: gli esperti privilegiano proprio l'Under, visto a 1,72 su William Hill, mentre l'Over è fissato a 2,04. Le due squadre si sono affrontate meno di un mese fa e in quell'occasione a Roma vinsero 0-2 i ragazzi di Palladino: questo esito vale 10 volte la posta puntata. L'1-1 è giudicato il risultato esatto più plausibile e si gioca a 6,00, il 2-0 a favore degli uomini di Sarri – come nella finale del 2019 - è proposto invece a 16.

MARCATORI Nella Lazio l'ex Daniel Maldini rischia di saltare la seconda partita di fila per problemi fisici: per sostituirlo ci sono in lizza Noslin e Ratkov e un loro gol si gioca in entrambi i casi a 4. Zaccagni, il capitano, vale 5 volte la posta puntata. Nell'Atalanta, Palladino potrebbe dare spazio dal 1' a Krstovic: l'ex attaccante del Lecce a segno vale 2,25, mentre Zalewski (ex romanista in gol all’Olimpico in campionato) e Samardzic si giocano a 4 e 4,50.