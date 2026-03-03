Zaccagni: "Torino archiviato. Noi ci siamo detti che…"

Mattia Zaccagni è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset alla vigilia della semifinale d’andata tra Lazio e l’Atalanta, in programma domani alle 21.00 allo Stadio Olimpico.

Le parole di Mattia Zaccagni a Mediaset

La partita di Torino l'abbiamo archiviata, ne abbiamo parlato ieri, è stata brutta prestazione e non era quel che volevamo. Ci siamo detti che forse il nostro unico pensiero era la Coppa Italia, anche se è una cosa sbagliata perché anche in campionato dobbiamo continuare a fare il nostro percorso nonostante la brutta classifica.

Coppa Italia

Per noi è un'occasione grande, sarà uno scontro di due partite da gestire al meglio, dobbiamo partire con il piglio giusto e cercare di vincere la partita. Sto ricominciando a sentirmi bene, ho avuto un mese di stop e queste due partite mi hanno dato minuti, adesso penso solo ad aiutare la squadra. Stiamo facendo un bellissimo percorso in Coppa Italia, abbiamo battuto le due finaliste della scorsa edizione, siamo concentrati e carichi.

Le parole di Sarri?

Qualsiasi persona ha visto una squadra spenta, ed è quel che non vogliamo. Stagione complicata, ci sono partite difficili e tanti infortuni, ci siamo lasciati tutto alle spalle e cercheremo di dare il massimo da qui alla fine.

Atalanta