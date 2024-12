Baroni ha diramato la lista dei convocati per il Parma: quante assenze!

Una manciata di ore e la Lazio sfiderà allo Stadio Ennio Tardini il Parma. La squadra di Pecchia ha condotto sin qui un campionato altalenante con buone prestazioni seguite da sconfitte non pronosticabili. La Lazio dal canto suo è reduce dal pareggio contro il Ludogorets ma da un percorso sin qui brillante sia in campionato che in coppa: purtroppo Baroni oggi ha gli uomini contati visto che si sono sommate alle assenze di Castrovilli e Tavares anche quelle di Vecino e Dia, il tecnico toscano ha dunque le rotazioni limitate soprattutto a centrocampo.

Attraverso un comunicato la Lazio ha reso nota la lista dei convocati scelti da mister Baroni per la sfida ai Ducali.

