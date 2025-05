Clamoroso Udinese: Pozzo vende la società agli americani

Una notizia improvvisa quanto clamorosa che nel mondo del calcio italiano. La famiglia Pozzo avrebbe ceduto la società Udinese a investitori americani, ancora ignoti, per una cifra intorno ai 150 milioni di euro. Anticipata dal Tgr Rai del Friuli Venezia Giulia, l'indiscrezione sarebbe stata confermata anche da ambienti vicini alla squadra. Nelle prossime ore di attende l'ufficialità.

Maggiori dettagli

Interpellati dall'Ansa, i vertici del club non hanno voluto commentare, ma nelle prossime ore dovrebbe arrivare l'annuncio in cui verrà svelato anche il nome del nuovo proprietario, probabilmente un fondo con sede negli Stati Uniti. L'operazione, il cui accordo preliminare sarebbe già stato firmato nei giorni scorsi, riguarderebbe soltanto l'Udinese Calcio e non il Watford, club che invece rimarrebbe di proprietà di Gino Pozzo.

L'era Pozzo

Una storia lunga durata quasi 40 anni. L'Udinese venne acquistata da Giampaolo Pozzo nel 1986 da Lamberto Mazza e dal 1996 a oggi la squadra ha giocato 29 stagioni consecutive in serie A. Una storia, quella dell'Udinese, intrecciata a quella della famiglia Pozzo. Dell'accordo non farebbe parte la cessione della squadra di calcio inglese del Watford, posseduta dal figlio Gino Pozzo.