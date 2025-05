Bologna-Genoa 1-3, Italiano ed i suoi chiudono festeggiando

Il Bologna e il Genoa si ritrovano a giocare l'ultima partita di campionato con la testa completamente libera. Per la squadra di casa area di festa dopo la conquista della Coppa Italia contro il Milan. Anche il Genoa ha conquistato oramai da diverse partite una salvezza tranquilla e può sorridere dopo l'arrivo di Patrick Vieira che ha portato bel gioco e ripresa in termini di punti in campionato.

Il match

Tra le due squadre in campo quella che dimostra un impegno più concreto è il Genoa. Il primo tempo infatti si chiude ben 3 a 0 per la squadra di Vieira. I gol sono quelli di Vitinha e Venturino, che realizza una doppietta. Nel secondo tempo gli ospiti tirano i remi in barca cercando di controllare il risultato. Dall'altra parte il Bologna cerca di evitare un passivo così pesante e crea diverse occasioni da rete riuscendo però a sfruttare solo un episodio con Riccardo Orsolini. Il match termina quindi 1-3 ed è gran festa allo stadio Renato Dallara per il buon campionato del Bologna e la conquista della Coppa Italia.

Le rispettive classifiche

Il Bologna chiude il suo campionato con ben 62 punti e attualmente all'ottavo posto. La vittoria in coppa Italia alza il livello finale della stagione

Per quanto riguarda invece il Genoa i punti in classifica, in questa annata 2024-2025, sono 43. Salvezza arrivata tranquillamente anche grazie all'arrivo di Vieira.