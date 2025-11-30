Ufficiale, svelati i 30 artisti in gara a Sanremo 2026: presente anche un tifoso laziale
Carlo Conti ha svelato i nomi dei 30 cantanti in gara a Sanremo 2026, tra loro è presente anche un tifoso laziale
Tra il 24 e il 28 febbraio andrà in onda Sanremo 2026, al quale parteciperanno i Big affiancati da 4 Nuove Proposte, che usciranno da Sanremo giovani. La lista completa dei cantanti in gara è stata svelata al termine dell'edizione del TG1 dal presentatore Carlo Conti e tra i vari artisti risalta un grande tifoso laziale: Tommaso Paradiso.
Sanremo 2026: la lista dei cantanti in gara
- Tommaso Paradiso
- Chiello
- Serena Brancale
- Fulminacci
- Ditonellapiaga
- Fedez e Masini
- Leo Gassman
- Sayf
- Arisa
- Tredici Pietro
- Sal Da Vinci
- Samurai jay
- Malika Ayane
- Luchè
- Raf
- Bambole di pezza
- Ermal Meta
- Nayt
- Elettra Lamborghini
- Michele Bravi
- Jay-Ax
- Enrico Nigiotti
- Maria Antonietta e Colombre
- Francesco Renga
- Mara Sattei
- LDA e AKA 7even
- Dargen D’Amico
- Levante
- Eddie Brock
- Patty Pravo
Nella pagina successiva lo sfogo di Tommaso Paradiso a Rtl 102.5