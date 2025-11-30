Ufficiale, svelati i 30 artisti in gara a Sanremo 2026: presente anche un tifoso laziale

Tra il 24 e il 28 febbraio andrà in onda Sanremo 2026, al quale parteciperanno i Big affiancati da 4 Nuove Proposte, che usciranno da Sanremo giovani. La lista completa dei cantanti in gara è stata svelata al termine dell'edizione del TG1 dal presentatore Carlo Conti e tra i vari artisti risalta un grande tifoso laziale: Tommaso Paradiso.

Sanremo 2026: la lista dei cantanti in gara

Tommaso Paradiso Chiello Serena Brancale Fulminacci Ditonellapiaga Fedez e Masini Leo Gassman Sayf Arisa Tredici Pietro Sal Da Vinci Samurai jay Malika Ayane Luchè Raf Bambole di pezza Ermal Meta Nayt Elettra Lamborghini Michele Bravi Jay-Ax Enrico Nigiotti Maria Antonietta e Colombre Francesco Renga Mara Sattei LDA e AKA 7even Dargen D’Amico Levante Eddie Brock Patty Pravo

