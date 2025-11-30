Ufficiale, svelati i 30 artisti in gara a Sanremo 2026: presente anche un tifoso laziale

Carlo Conti ha svelato i nomi dei 30 cantanti in gara a Sanremo 2026, tra loro è presente anche un tifoso laziale

Tra il 24 e il 28 febbraio andrà in onda Sanremo 2026, al quale parteciperanno i Big affiancati da 4 Nuove Proposte, che usciranno da Sanremo giovani. La lista completa dei cantanti in gara è stata svelata al termine dell'edizione del TG1 dal presentatore Carlo Conti e tra i vari artisti risalta un grande tifoso laziale: Tommaso Paradiso.

Sanremo 2026: la lista dei cantanti in gara 

  1. Tommaso Paradiso
  2. Chiello
  3. Serena Brancale
  4. Fulminacci
  5. Ditonellapiaga
  6. Fedez e Masini
  7. Leo Gassman
  8. Sayf
  9. Arisa
  10. Tredici Pietro
  11. Sal Da Vinci
  12. Samurai jay
  13. Malika Ayane
  14. Luchè
  15. Raf
  16. Bambole di pezza
  17. Ermal Meta
  18. Nayt
  19. Elettra Lamborghini
  20. Michele Bravi
  21. Jay-Ax
  22. Enrico Nigiotti
  23. Maria Antonietta e Colombre
  24. Francesco Renga
  25. Mara Sattei
  26. LDA e AKA 7even
  27. Dargen D’Amico
  28. Levante
  29. Eddie Brock
  30. Patty Pravo

