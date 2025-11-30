Milan-Lazio, Hernanes: "Gli arbitri devono avere maggiore freddezza. Se è rigore?..."

Poco prima del termine di Milan-Lazio, i biancocelesti avevano guadagnato un rigore per un braccio di Pavlovic su una conclusione di Romagnoli, tuttavia, secondo l'arbitro, a causa di una trattenuta precedente di Adam Marusic ai danni del difensore del Milan, il rigore non può essere assegnato. A commentare la decisione del direttore di gara ci ha pensato Hernanes, che a Dazn ha interpellato anche Luca Marelli.

Chiedo di iniziare un movimento per cambiare il protocollo. Tutti i tocchi di mano o di braccio non sono falli da rigore. Se gli arbitri non hanno la freddezza, perché è dura quando ti guardano tutti, e se uno non ha il coraggio nell'avere un'interpretazione pulita e lucida di quello che ha visto, bisogna cambiare protocollo. Non possiamo vedere le partite cambiate da questi episodi. Io finisco qui e non voglio dire nient'altro. Per me non è fallo e non è mai calcio di rigore.