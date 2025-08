Canigiani sulla terza maglia della Lazio: "In questa settimana i tifosi potranno scoprirla"

Marco Canigiani, responsabile marketing della società biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio e ha rilasciato delle dichiarazioni sulla situazione abbonamenti, ma non solo… ha parlato anche della nuova terza maglia della squadra.

Ecco le sue parole.

Nel fine settimana abbiamo superato i 27 mila abbonamenti e ora ci stiamo avvicinando ai 28 mila. Sono sicuro che questo traguardo si potrà tranquillamente raggiungere prima del 20 agosto.

Possibile riapertura della campagna abbonamenti a inizio campionato? Non abbiamo ancora preso una decisione ufficiale: è una possibilità, ma non credo che potrà accadere prima del derby. Questa è una partita importante e richiede un'organizzazione particolare… non credo sarebbe possibile riaprire la campagna in concomitanza con il derby.