Il calcio ha fatto parte della sua vita, prima da protagonista nel calcio femminile ย per poi passare nelle vesti di allenatrice: stiamo parlando di Carolina Morace, ex allenatrice della Lazio Women. Tramite il suo profilo Instagram, Carolina Morace ha reso noto una decisione importante per la sua carriera. In seguito le sue parole:

Carolina Morace sul suo profilo Instagram

๐Œ๐ˆ ๐‚๐€๐๐ƒ๐ˆ๐ƒ๐Ž ๐€๐‹๐‹๐„ ๐„๐‹๐„๐™๐ˆ๐Ž๐๐ˆ ๐„๐”๐‘๐Ž๐๐„๐„

Al mondo del pallone devo molto. Da calciatrice, allenatrice e testimonial del calcio delle donne ho avuto lโ€™opportunitร di viaggiare tanto. Il mio lavoro mi ha permesso di incontrare e conoscere persone e culture diverse, confrontandomi con differenti approcci allo sport e alle politiche dellโ€™attivitร fisica e motoria. In questi anni, queste situazioni mi hanno permesso di maturare idee ed esperienze che penso sia giunto il momento di mettere a disposizione degli altri. Lโ€™Europa mi sembra il luogo giusto per proporre politiche per lo sport che possano incidere nei singoli Paesi. ๐‡๐จ ๐๐ž๐œ๐ข๐ฌ๐จ ๐ช๐ฎ๐ข๐ง๐๐ข ๐๐ข ๐œ๐š๐ง๐๐ข๐๐š๐ซ๐ฆ๐ข ๐š๐ฅ๐ฅ๐ž ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฌ๐ฌ๐ข๐ฆ๐ž ๐„๐ฎ๐ซ๐จ๐ฉ๐ž๐ž ๐ง๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐œ๐ข๐ซ๐œ๐จ๐ฌ๐œ๐ซ๐ข๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐ˆ๐ญ๐š๐ฅ๐ข๐š ๐‚๐ž๐ง๐ญ๐ซ๐š๐ฅ๐ž (Lazio, Toscana, Marche e Umbria). Ringrazio il presidente Giuseppe Conte e il Movimento 5 Stelle per la stima, la fiducia e la grande responsabilitร che mi hanno affidato. Insieme, sono certa che riusciremo a fare gol

