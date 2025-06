Federico Chiesa: il calciatore del Liverpool è pronto a tornare in Italia

La fase di calciomercato estivo sta per riaprire le porte e molti calciatori si preparano a fare le valigie e a togliersi la maglia del proprio club per indossare un'altra, tra loro risalta il nome di Federico Chiesa, infatti, come riportato da Fabrizio Romano, l'attaccante sembra pronto a lasciare il Liverpool e a tornare in Italia .

Fabrizio Romano sul calciatore Federico Chiesa

La priorità di Federico Chiesa per questa finestra estiva è tornare in Italia. Chiesa ama il Liverpool, ma il tempo di gioco è limitato, un problema nella prossima stagione cruciale per arrivare ai Mondiali 2026. I club italiani hanno già iniziato i contatti questa settimana, pronti ad essere informati sulle potenziali condizioni dell'accordo.

