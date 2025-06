Sinner-Alcaraz: ecco dove vedere la finale in chiaro

Grande giornata domani nel mondo del tennis, infatti, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno per la finale del Roland Garros, torneo che vede il tennista spagnolo come campione in carica. Il match non sarà affatto facile per l'italiano, infatti, negli 11 incontri tra i due nel circuito ATP, si contano 7 vittorie di Alcaraz e soltanto 4 di Sinner, che avrà una nuova possibilità di trionfare.

Sinner-Alcaraz: dove vedere la finale

Domani 8 giugno alle ore 15:00 si disputerà la finale di tennis al Centrale del Philippe Chatrier tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. L'importante incontro, oltre a poter essere seguito in diretta su Eurosport 1 e in live-streaming su Discovery, sarà trasmesso in chiaro sul canale NOVE.

