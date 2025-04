Lazio-Roma, Pellegrini nel post: “Prestazione positiva, ma non c’è tempo per rammaricarsi”

È appena terminato il match tra Lazio e Roma, importantissimo per delineare le sorti di questo campionato, ormai giunto quasi al termine. Per i biancocelesti la partita è stata disputata dopo stata una difficile trasferta difficile, mentre i giallorossi hanno avuto una intera settimana per preparare al meglio questo match. La partita, giocata ad alta intensità, sarebbe stata importante per entrambe, in vista della classifica, ma le due squadra e non sono riuscite ad andare oltre il pareggio. Dopo il match è intervenuto ai microfoni di LSC il calciatore biancoceleste Pellegrini, autore dell’assist del goal della Lazio, realizzato da Romagnoli.

Pellegrini a LSC

Sulla partita, la squadra e i tifosi

Purtroppo non abbiamo concretizzato tutte le occasioni che abbiamo avuto. Ogni partita è difficile nel finale di stagione, questa era anche un derby. Loro prima del capolavoro di Soulè hanno avuto solo un’occasione e Mandas è stato bravissimo. Noi, invece, abbiamo avuto tante occasioni. Ci dobbiamo tenere di positivo la prestazione, il rammarico per il risultato va messo da parte, giovedì ci aspetta una partita importante che dobbiamo provare a ribaltare in tutti i modi. Con questo pubblico siamo molto avvantaggiati, adesso non abbiamo tempo per pensare troppo, dobbiamo tenerci strette le cose positive ma nemmeno accontentarci perché non è il momento siamo alla fine stagione. Dobbiamo mettere in campo tutto quello che abbiamo fino alla fine. Una prestazione del genere da fiducia e consapevolezza dei nostri mezzi, chiaramente la vittoria ci avrebbe dato molto entusiasmo. La lucidità e l’equilibrio devono essere una forza, non dobbiamo farci prendere dall’emotività. Tutti vogliamo vincere ma non dobbiamo andare allo sbaraglio, il mister ci guiderà in questo.

Il 2025 di Pellegrini e l’esclusione dalla lista UEFA