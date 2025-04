Lazio-Roma, Baroni nel post: “I tre punti un rimpianto, ma grande prestazione. Giovedì…”

È appena terminato il match Lazio-Roma, una delle partite più emozionanti dell’intera tradizione del calcio italiano e non solo. Dopo una difficile trasferta europea, i biancocelesti sono tornati all’Olimpico, finalmente davanti ai propri tifosi, per portare in alto i colori della Lazio contro i rivali giallorossi che, al contrario, hanno avuto una settimana di tempo per prepararsi alla partita. Nonostante questo, nella Capitale stasera si è disputata una partita piena di emozione e determinazione, componenti che hanno portato le squadre a fermarsi ad un equo pareggio. Dopo il goal di Romagnoli all’inizio del secondo tempo, è arrivata la risposta della Roma e il tiro di Soulè. Al termine del match, ai microfoni di, intervenuto l’allenatore dei biancoceleste, Marco Baroni, per discutere della partita e non solo.

