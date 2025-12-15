Mercato, Loftus-Cheek apre al trasferimento alla Lazio

Con il mercato alle porte, la Lazio già ha in mente le prime strategie per non farsi trovare impreparata, in attesa anche della delibera della Commissione per capire il mercato sarà a “saldo zero” o meno.

Sarri potrebbe riabbracciare il suo pupillo

Uno degli obiettivi di Sarri resta quello di Loftus-Cheek, pupillo dai tempi del Chelsea, e in uscita dal Milan. L’inglese percepisce un ingaggio di circa 4 milioni di euro l’anno e, secondo quanto raccolto da Il Messaggero, il giocatore sarebbe disposto a spalmarlo in più anni per poter riabbracciare Sarri.

L’ostacolo

Tuttavia, l’operazione rimane complessa soprattutto per la questione del solito incastro necessario per poter operare sul mercato: cessioni come quelle di Dele-Bashiru o Belayhane chiaramente non bastano per valutare l’ingresso di un giocatore di quella caratura. Per pensare di ingaggiare seriamente Loftus-Cheek la Lazio dovrà cedere un big come Guendouzi, che guadagna 2,2 milioni l’anno.