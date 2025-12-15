Lazio, Cena di Natale 2025: quando e dove si svolgerà

Dopo l'impegno contro il Parma, in cui la squadra di Sarri è riuscita a espugnare il Tardini grazie allo strepitoso gol firmato da Noslin, arrivato nonostante la doppia inferiorità numerica, squadra e società sono pronte a riunirsi. Questa volta non sul campo, ma per la tradizionale cena di Natale.

Dove e quando si svolgerà

Per l'edizione 2025, la società biancoceleste ha scelto l'Eur, più precisamente Spazio Novecento, come cornice dell'evento. Nella serata di oggi alle ore 19:30 si riuniranno nella location alle porte di Roma dirigenti, staff e giocatori.

Il discorso di Lotito

In occasione della cena natalizia andrà in scena anche l'atteso discorso annuale del Presidente Lotito, stando a quanto riferito da Il Messaggero.