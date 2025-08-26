Lazio-Hellas Verona: Provedel convince Sarri. Si riparte da lui

Un tam tam durato quasi 3 mesi, ballottaggio continuo che ha accompagnato l'ambiente Lazio per tantissimi giorni: Provedel o Mandas? Fino a poche ore dalla prima giornata del campionato aleggiava un punto interrogativo sul ruolo di portiere. Poi la risposta: Provedel scenderà in campo a Como. Questa la decisione di Maurizio Sarri.

Il numero 94 veniva da una stagione decisamente complicata in cui il suo compagno di reparto, Christos Mandas, gli ha soffiato il posto collezionando una prestazione migliore dell'altra. Poi l'arrivo o meglio il ritorno di Maurizio Sarri. Il che ha resettato tutto con la consapevolezza nell'ambiente che Provedel è un fedelissimo dell'allenatore toscano. Adesso arriva allo stadio Olimpico l'Hellas Verona e Sarri cosa e chi sceglierà tra i pali?

La prestazione di Provedel a Como

Il portiere italiano ha mostrato grande attenzione e carattere per l'intero match. Tanto il dialogo con i difensori ( difesa spesso in tilt davanti alle manovre di Fabregas ) , discrete le giocate coi piedi nonostante qualche sbavatura che per fortuna non hanno causato problemi e un paio di parate degne di nota nella cornice del Sinigaglia di Como.

Da riportare sul taccuino la paratona al minuto 22 su Vovojda, il terzino sferra un destro violento e preciso ma Provedel vola e neutralizza a guantoni aperti. L'assedio del Como è importante ma Provedel rimane attento e preciso sulle uscite, sia basse che alte. Sui gol incassati non può nulla ( forse sul primo poteva fare qualcosa in più ) , le giocate con i piedi vivono di alti e bassi nel corso dei 90 minuti.

La posizione di Mandas

Il portiere greco continua a lavorare con la solita grinta, determinazione e concentrazione. Agli occhi di mister Sarri sembra partire svantaggiato nonostante, lo scorso anno o meglio pochi mesi fa, Mandas ha tolto a furor di popolo il posto a Provedel che in troppe occasioni ha commesso errori, anche gravi. Dall'altra parte il giovane Mandas ha dimostrato di essere pronto ma Sarri vuole vederci chiaro su chi è il vero titolare. Si procede passo-passo ma anche nel prossimo match casalingo contro l'Hellas Verona, il titolare tra i pali sembra essere Ivan Provedel.