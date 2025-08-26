Inter-Torino, Baroni: “Troppi errori, addolorati per il risultato”
L’allenatore granata commenta la pesante sconfitta all’esordio contro l’Inter
La delusione per il debutto
Marco Baroni, tecnico del Torino, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match perso 5-0 contro l’Inter a San Siro. Un esordio da dimenticare per i granata, mai realmente in partita e costretti a incassare una pesante lezione al debutto stagionale.
Queste le sue parole:
Siamo addolorati per il risultato, ma deve darci la cattiveria che oggi è mancata in alcune situazioni. Loro hanno fatto una partita di grande qualità e noi abbiamo sbagliato troppo, non puoi regalare all'Inter palloni che poi ti mettono in difficoltà. Non siamo partiti male, abbiamo cercato la manovra e la pressione alta ma con poca ferocia. Pochi falli commessi, solo due nel primo tempo, un Torino che viene a giocare a Milano deve fare più pressione, palla più coperta, su questo c'è da lavorare.
Un solo gol è stato costruito dall'Inter, gli altri sono stati errori nostri che non possiamo concedere a un avversario di valore. La squadra deve crescere e velocemente perché abbiamo un avvio di campionato difficile, devono essere delle opportunità per noi e questa sconfitta deve darci quella spinta, quel dolore, per trovare l'equilibrio e la compattezza che vogliamo.