Inter-Torino, Baroni: “Troppi errori, addolorati per il risultato”

Marco Baroni, tecnico del Torino, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match perso 5-0 contro l’Inter a San Siro. Un esordio da dimenticare per i granata, mai realmente in partita e costretti a incassare una pesante lezione al debutto stagionale.

Siamo addolorati per il risultato, ma deve darci la cattiveria che oggi è mancata in alcune situazioni. Loro hanno fatto una partita di grande qualità e noi abbiamo sbagliato troppo, non puoi regalare all'Inter palloni che poi ti mettono in difficoltà. Non siamo partiti male, abbiamo cercato la manovra e la pressione alta ma con poca ferocia. Pochi falli commessi, solo due nel primo tempo, un Torino che viene a giocare a Milano deve fare più pressione, palla più coperta, su questo c'è da lavorare.