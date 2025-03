MOVIOLA - Colombo distratto: due gialli inventati per i biancocelesti

Termina la sfida di Serie A tra Bologna e Lazio con il risultato di 5-0. A dirigre l'incontro è stato il signor Andrea Colombo della sezione di Como. Il direttore di gara è stato coadiuvato dagli assistenti Cecconi e Bahri: Perenzoni il IV ufficiale mentre Paterna e Meraviglia sono stati indicati nei ruoli di VAR e AVAR.

Il primo tempo

Gara molto fisica quella del Dall'Ara, Colombo è costretto a fischiare molto fi da subito, forse anche troppo. Il primo ammonito del match è stato Freuler per i rossoblù, poi arriva il giallo anche per la Lazio a Gila. In questo caso ammonizione inventata dall'arbitro, che giudica falloso un intervento di gioco su Ndoye.

Il secondo tempo

Nella seconda frazione viene sanzionato Vecino per la Lazio, anche in questo caso ammonizione che non c'era visto l'intervento del centrocampista sul pallone. Un giallo pesante, che fa saltare all'uruguaiano il prossimo incontro con il Torino, causa diffida. Per il resto poco da segnalare, giusto il rigore non dato al Bologna per un possibile intervento in area di Gila su Fabbian. Concludono l'lelenco degli ammoniti Castro, per esseri levato la maglia in occasione del gol, e Romagnoli tra le fila biancocelesti.