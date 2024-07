AIA | Ufficiale: La nomina del responsabile CAN, la decisione su Rocchi

È questo il periodo dell'anno in cui vengono emanati tutti i comunicati delle varie sezioni per l'organizzazione del Campionato Serie A. Poco fa sono state rese note dall'AIA (Associazione Italiana Arbitri) le nomine del Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale, dei Responsabili e Componenti dei vari Organi Tecnici Nazionali e dei Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali di Trento e Bolzano.

Come si evince dal comunicato ufficiale, Gianluca Rocchi è stato confermato Responsabile CAN, ciò vuol dire che per le prossime due giornate sarà ancora lui a scegliere le designazioni per le giornate di Serie A e B, insieme ai componenti: TONOLINI Mauro, TOMMASI Dino, GERVASONI Andrea, DI LIBERATORE Elenito Giovanni.

Il Comitato Nazionale dell'Associazione Italiana Arbitri ha approvato oggi le nomine del Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale, dei Responsabili e Componenti dei vari Organi Tecnici Nazionali e dei Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali di Trento e Bolzano.

Le nomine avranno la durata di due Stagioni Sportive per i Responsabili degli Organi Tecnici Nazionali ed i Presidenti Regionali e Provinciali, e di una Stagione Sportiva per il Responsabile del Settore Tecnico e per i Componenti degli Organi Tecnici Nazionali.

Nel documento scaricabile si legge:

la nomina dei Responsabili CAN, CAN C, CAN D, CAN 5 ÉLITE, CAN 5, CON Professionisti, CON Dilettanti e CON 5 per le stagioni sportive 2024/2025 e 2025/2026, e la nomina dei Componenti delle citate Commissioni per la stagione sportiva 2024/2025, come da elenco che si riporta integralmente:

CAN Responsabile ROCCHI Gianluca Sezione di Firenze confermato