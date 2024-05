Questa sera si sono giocate le semifinali d'andata di Europa League tra Roma-Bayer Leverkusen e Marsiglia-Atalanta. Le gare di ritorno si giocheranno il prossimo giovedì, con la finale in programma il 22 maggio a Dublino.

Depositphotos

Roma-Bayer Leverkusen

Iniziano molto bene la gara gli ospiti, che saltano la prima fase di pressing della Roma con tanta qualità nella costruzione e si fanno vedere dalla parte di Svilar. La Roma però reagisce sfiorando il gol del vantaggio con Lukaku, che di testa colpisce la traversa da posizione ravvicinata. Il Bayer Leverkusen trova il gol del vantaggio al 28' con Wirtz: gli ospiti sfruttano un erroraccio di Karsdop e vanno avanti con il tedesco. La Roma accusa il colpo rischiando diverse volte di prendere gol, con il Leverkusen che si divora diverse volte il doppio vantaggio. I giallorossi vanno vicini al pareggio con Pellegrini: il capitano della Roma va vicinissimo al gol con un tiro dalla distanza che esce di pochissimo. Primo tempo che vede avanti gli ospiti, evidenziando la centralità nel gioco dei terzini di Xabi Alonso che hanno creato diversi grattacapi alla difesa avversaria. La Roma nel secondo tempo sfiora il pareggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo, con Cristante che sfiora il gol. Raddoppio del Leverkusen al 73' con Andrich che trova un gol bellissimo da fuori area. Azmoun va vicino al gol ma spreca tutto davanti al portiere. Abraham spreca di testa con la porta completamente vuota. Termina 2-0 per il Leverkusen, buon risultato per gli ospiti in vista della gara di ritorno in Germania.

Marsiglia-Atalanta

La gara si stappa all'undicesimo minuto con il solito Scamacca che porta in vantaggio i bergamaschi. Reazione importante del Marsiglia che pareggia i conti con un grande gol di Mbemba da fuori area. I francesi si divorano il vantaggio con Aubameyang, che dopo un grande contropiede spreca tutto davanti al portiere. Termina il primo tempo in perfetto equilibrio. Il Marsiglia nella ripresa sfiora il vantaggio con Ounahi che da fuori area colpisce la traversa. Miranchuk va vicino al vantaggio da fuori area con la palla che esce di poco a lato. Gara che termina in parità, con la qualificazione in finale che resta apertissima per entrambe le squadre.