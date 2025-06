Cardone: "Normale che la Lazio tratti per uno sponsor. Lotito concentrato sul Flaminio…"

La Lazio stenta ancora a muoversi concretamente sul mercato, che ricordiamo aprirà ufficialmente il 1° luglio e la società biancoceleste è impegnata anche su altri fronti come la questione sponsor e Stadio Flaminio. Ieri il responsabile marketing della Lazio ha negato una trattiva in dirittura d'arrivo per il main sponsor, notizia che era stata lanciata da Giulio Cardone, giornalista di La Repubblica. Lo stesso Giulio Cardone, intervenuto questa mattina su Radiosei ha fornito ulteriori specifiche in merito alla situazione economica della Lazio legata anche a possibili nuovi introiti che potrebbero aiutare il club a crescere.

Le parole di Giulio Cardone a Radiosei sullo sponsor

Ieri è successo di tutto. Mi sembra normale che la Lazio stia trattando per avere uno sponsor finalmente. Ho fatto riferimento alla possibilità di una cifra di oltre 5 milioni di euro. Non una cifra importante in senso assoluto, ma semplicemente superiore a quelle che Lotito ha rifiutato in passato. La notizia rimane, vediamo cosa accadrà nelle prossime settimane. Il club biancoceleste deve in qualche modo compensare gli introiti mancanti della Uefa. Ma la coperta è corta, perché senza Europa puoi garantire una visibilità minore e non puoi pretendere grandi cifre.

Come può la Lazio essere più ricca