Conferenza Allegri: "La Lazio fino ad ora è stata sottovalutata, sabato per noi sarà difficile"

Il tecnico Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa per esprimersi riguardo l'incontro Milan-Lazio, in programma sabato 29 Novembre alle ore 20:45.

La conferenza stampa di Allegri

Il derby di Milano e la gara con la Lazio

É normale che il derby di Milano è importante e dà grande adrenalina, ma non bisogna uscire dall'obiettivo finale che è entrare nelle prime 4. In 7 punti ci sono 7 squadre, con la Lazio che sta rientrando perché fino ad ora è stata sottovalutata ma Sarri sta facendo un ottimo lavoro. Hanno avuto delle problematiche sul mercato e degli infortuni, per noi sabato sarà una partita difficile contro una squadra ben organizzata, che sembra che conceda ma concede poco. Hanno la possibilità di rientrare nel giro Champions. E' vero che la vittoria del derby è stata meravigliosa ma basta perché siamo già a giovedì e tra 48 ore giochiamo un'altra partita di campionato che servirebbe per fare un altro passetto per avvicinarci al nostro obiettivo stagionale.

Milan-Lazio

Tutte le partite vanno affrontate come se giocassimo sempre contro grandi squadre, infatti contro le piccole abbiamo sempre pagato. La Lazio ha vinto trofei, ha giocatori di grande valore. Pulisic difficilmente sarà della partita, Saelemaekers è a posto, Gimenez rientrerà la prossima settimana con la squadra.

Sulla Coppa Italia e Supercoppa

Sarà bello da vivere. Abbiamo la Coppa Italia, è un altro obiettivo che abbiamo in testa e bisogna cercare di andare più avanti possibile. Per quanto riguarda la Supercoppa dobbiamo andare in Arabia, dobbiamo cercare di arrivare in fondo anche lì e non sarà semplice.

La trasformazione di Leao in attaccante

Non trasformo io Leao, ha caratteristiche che gli permettono di fare il centravanti. Si deve abituare a uscire meno dall'area, sta cambiando perché è molto più dentro il gioco e si mette più a disposizione della squadra quando c'è da fare lavoro sporco. I grandi giocatori si differenziano in queste situazioni, quando si mettono a disposizione delle squadra.

Il possibile sostituto di Pulisic e se ci si aspettava qualcosa in più da Nkunku

Credo che ai giocatori che arrivano, lui è arrivato gli ultimi giorni di agosto, poi è andato due volte in Nazionale ed è un passo in avanti. Non mi aspettavo di più, mi aspetto che in futuro si esprima al massimo delle sue potenzialità. Ha qualità, aveva bisogno di allenarsi, mi aspetto tanto da lui come da altri.

Maignan

E' sempre stato uno dei portieri più forti che ci sono, non mi meraviglio del rendimento. Per quanto riguarda il suo contratto c'è la società che ci pensa, sta lavorando per dare un futuro di stabilità a questa squadra. Con Maignan io parlo di robe di campo, sono contento perché lo vedo sereno e sta confermando le sue qualità.

Jashari

Secondo me può giocare davanti la difesa o nei due di metà campo, a seconda di come gioca il terzo di centrocampo. Ha grande carattere, ha voglia, il Milan ha fatto un buon acquisto. Si è fatto male, ora lo abbiamo totalmente recuperato e ha bisogno di minutaggio. Sono 3 mesi e mezzo che non fa una partita, è una questione di ritmo partita e di coordinazione sulla palla.

Il centrocampo Fofana-Modric-Rabiot

Hanno giocato più loro ma ha giocato anche Ricci, che è un giocatore importante da avere all'interno della squadra perché è sempre pronto fisicamente e mentalmente. Ci sono giocatori che hanno giocato meno come Loftus e Nkunku, Estupinan sta rientrando... l'importante è avere l'obiettivo chiaro e mettersi a disposizione della squadra.

Saelemaekers

Saelemaekers deve continuare così, sono molto contento. Alex domenica ha fatto la più bella prestazione di quest'anno, ha giocato una partita pesante sotto il punto di vista tattico e tecnico, mentre con il Napoli dopo il gol ha fatto un po' di casino. Deve trovare un equilibrio.

I pochi cambi durante le partite

Rosa corta? No, ma nell'ultimo mese ci sono mancati giocatori importanti. A volte i cambi servono, altre non servono o magari li fai tanto per fare. Questo non va bene, i cambi vanno fatti quando ce n'è bisogno. E' normale che ti possono dare una mano, altre non servono e cambi a 10 minuti dalla fine.

Se si può migliore su qualche aspetto tecnico

Lavoriamo per migliorare ogni giorno. Con l'Inter avremmo potuto far meglio in alcuni dettagli, stiamo lavorando su questo per migliorare. Ma ogni tanto è una questione anche emotiva.

Il mercato di gennaio

La rosa è giusta, il numero è giusto. La società sta lavorando per programmare il Milan dei prossimi anni. A gennaio è un mercato particolare, andare a mettere giocatori che poi non servono... abbiamo un gruppo importante con giocatori che stanno crescendo e magari nella seconda parte di campionato possono darci ancor di più.

Loftus-Cheek

Ruben può giocare da seconda punta, da esterno, da mediano. Ha potenzialità enormi, è un ragazzo molto serio e sono molto contento.

Le parate di Maignan nel derby

La prima parata di Maignan è facile. L'Inter ha fatto una grande partita, avevamo grande rispetto perché è la squadra più forte del campionato insieme al Napoli. Entrambe le squadre hanno avuto situazioni favorevoli, poi noi stiamo lavorando per migliorare alcune situazioni. Quando siamo in campo bisogna capire che quando non abbiamo palla bisogna fare una fase difensiva di squadra. Per entrare in Champions mancano almeno 51 punti.

Bartesaghi

Dove può migliorare?Nell'esperienza di giocare e deve essere più intraprendente, perché ha qualità talmente alte che può migliorare.

Chi giocherà in attacco con Leao tra Loftus Cheek e Nkunku

Non lo so neanche io perché è giovedì, abbiamo altri due allenamenti. Su quello bisogna avere un attimo di pazienza.

La stagione del Milan